Calciomercato Lazio, Jallow sempre più vicino ai biancocelesti

Calciomercato Lazio, sembra sempre più vicino l’acquisto di Jallow: attaccante della Salernitana classe 1995

Mercato si, mercato no. Nella conferenza stampa di mister Inzaghi di ieri il tecnico ha aperto uno spiraglio per questa sessione invernale. La Lazio si sta guardando intorno e farà delle operazioni solo se potranno fare la differenza in rosa.

Come riporta il Corriere dello Sport pare che il mister abbiamo chiesto per gennaio una quarta punta, considerando Adekanye un esterno, e il nome sarebbe quello di Jallow in forze alla Salernitana. A Salerno danno l’operazione già conclusa. L’attaccante ha già segnato 6 reti in 13 presenze.