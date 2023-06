Calciomercato Lazio, intrigo Milinkovic: Lotito spera nella chiamata del grande ex

Calciomercato Lazio, c’è da risolvere ancora la grana relativa al futuro di Milinkovic-Savic: Lotito spera in Simone Inzaghi

Il calciomercato Lazio continua ad interrogarsi sul futuro di Milinkovic-Savic. Come riferiscono Corriere dello Sport e Il Messaggero, il serbo ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 ma ad oggi nessuna squadra se non la Juventus (che ha messo sul piatto 25 milioni più bonus) si è mossa ufficialmente.

I 40 milioni, che possono diventare 35, richiesti da Lotito sono troppi per un calciatore che tra 6 mesi può firmare a zero con chiunque. La speranza del patron è che Simone Inzaghi, nel caso di partenza di un big a centrocampo in casa Inter, chiami la sua ex squadra liberandola dalla grana chiamata Sergej.