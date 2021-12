Calciomercato Lazio: intresse per Mandava del Lille

Alla lunga lista di profili vagliati dal ds Tare pe la difesa si sarebbe aggiunto Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille

Obiettivo terzino. Come riporta il Corriere dello Sport Alla lunga lista di profili vagliati dal ds Tare pe la difesa si sarebbe aggiunto Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille.

Classe ’94, originario del Mozambico, è in scadenza a giugno e per il giocatore c’è la concorrenza del Napoli. Il club di De Laurentiis avrebbe avviato già i primi contatti con i francesi: inserirsi tra le parti non sarà semplice per la Lazio. Il giocatore sarebbe sponsorizzato da Sarri, Lotito farà un tentativo.