Calciomercato Lazio, pronta una cessione a gennaio? E’ stato proposto nelle ultime ore a quella big di Serie A! I dettagli

Calciomercato Lazio, clamoroso scenario per gennaio? Marusic proposto nelle ultime ore al Milan! Tutti i dettagli

Il mercato del Milan guarda anche alle opportunità a basso costo che possano garantire esperienza e affidabilità. Tra i nomi circolati nelle ultime ore c’è quello di Adam Marusic, esterno montenegrino della Lazio, il cui contratto scade a giugno. Una situazione che potrebbe renderlo disponibile a parametro zero in estate, mentre già a gennaio rappresenterebbe un’opzione interessante per rinforzare la rosa.

Maurizio Sarri spinge per il rinnovo, ma le parti restano distanti e lo stallo ha portato il giocatore ad essere proposto non solo al Milan, ma anche alla Juventus, entrambe alla ricerca di un elemento duttile e affidabile da inserire come “12° uomo”.

Per i rossoneri l’operazione avrebbe costi contenuti e si allineerebbe con la volontà di avere profili versatili capaci di coprire più ruoli. Con la sua esperienza in Serie A, Marusic risponde perfettamente a queste caratteristiche e potrebbe diventare un rinforzo prezioso per il reparto difensivo, sia nell’immediato che in vista della prossima stagione.

