Calciomercato Lazio, anche la Juve sulle tracce di Muriqi

Calciomercato Lazio, non solo i biancocelesti per il gioiellino del Fenerbache Muriqi

Sta attirando l’attenzione di molti club europei Vedat Muriqi che ha già conquistato i tifosi del Fenerbache. L’attaccante kosovaro ha già realizzato 3 gol e 1 assist in appena 5 partite. Fino a qualche settimana fa un suo trasferimento era quasi improbabile, ma ora le carte in tavola sono cambiate. Il giocatore è un pallino del ds Tare ma non solo.

Come riporta il portale turco Sabah anche la Juventus sarebbe sulla tracce della punta e l’interesse del club bianconero potrebbe scatenare una vera e propria asta. I bianconeri invieranno alcuni osservatori proprio per la prossima giornata del campionato turco che sarà il derby tra Fenerbache e Galatasaray.