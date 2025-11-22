 Calciomercato Lazio, intreccio di mercato in vista? Mandas verso Firenze, Fagioli in biancoceleste, le ultimissime
4 ore ago

Mandas
Mandas

Calciomercato Lazio, possibile intreccio con la Fiorentina: Mandas verso Firenze, Fagioli nel mirino biancoceleste

La Lazio attende ancora una risposta dalla Commissione di controllo, ma nel frattempo inizia a pianificare un mercato che, con ogni probabilità, sarà a saldo zero. Le cessioni dei giocatori in uscita rappresentano la chiave per liberare risorse e consentire alla società di intervenire con i rinforzi richiesti da Maurizio Sarri, che ha più volte sottolineato la necessità di innesti mirati per rafforzare la rosa.

Tra i nomi destinati a lasciare Formello spicca quello di Christos Mandas. Il portiere greco, pur avendo dimostrato qualità lo scorso anno, non rientra nei piani immediati del tecnico, che continua a puntare su Provedel. La Lazio è pronta ad aprire alla sua cessione, ma solo a titolo definitivo, e il profilo individuato come possibile sostituto è Filip Stankovic, figlio dell’ex bandiera Dejan. Non è escluso che Mandas possa restare in Italia, con la Fiorentina interessata a valutare il suo profilo.

Secondo Il Messaggero, infatti, i viola cercano da tempo un portiere che possa raccogliere l’eredità di De Gea, e Mandas rientra tra i candidati. In questo intreccio di mercato, la Lazio guarda invece a Nicolò Fagioli, giocatore molto apprezzato da Sarri sin dai tempi della Cremonese. Già lo scorso gennaio il centrocampista era stato preso in considerazione, ma valutazioni economiche e vicende extra campo avevano frenato l’operazione. Oggi, uno scambio Mandas-Fagioli potrebbe riaprire scenari interessanti.

