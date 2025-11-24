Calciomercato Lazio, Insigne ritornerà? Quell’indizio potrebbe smuovere l’intero mercato biancoceleste

Calciomercato Lazio: il sogno Insigne prende forma tra incontri, strategie e indizi social

Il Calciomercato Lazio continua a regalare sorprese e uno dei nomi più caldi di questa fase è senza dubbio quello di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, da poco svincolato dal Toronto FC, è diventato un vero protagonista delle voci di mercato biancocelesti. Il suo arrivo a Roma, ufficialmente per motivi personali, ha immediatamente alimentato la fantasia dei tifosi della Lazio, che ora iniziano a credere davvero nella possibilità di vederlo all’Olimpico.

I prossimi giorni saranno cruciali. Insigne avrebbe rifiutato le avances del Sassuolo, un segnale importante che alimenta ulteriormente le speranze dei biancocelesti.

Il contatto decisivo a Cortina

La svolta nella trattativa si è registrata a fine agosto, quando il presidente Claudio Lotito, durante un soggiorno a Cortina, ha incontrato l’agente del giocatore, Andrea D’Amico. Un faccia a faccia ritenuto decisivo, che ha gettato le basi per l’offerta che la Lazio sarebbe pronta a formalizzare. L’idea è un contratto annuale, con opzione fino al 2027, quando Insigne compirà 36 anni. La base economica dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro.

I vincoli economici che frenano l’operazione

Il vero ostacolo, per ora, è la situazione finanziaria biancoceleste. Il Calciomercato Lazio dipende infatti dalla capacità di Lotito di sbloccare risorse e parametri economici. Le strade al vaglio sono due.

La prima riguarda la chiusura di un accordo con un nuovo main sponsor, capace di portare liquidità immediata e sistemare i conti entro il 30 settembre.

La seconda strada passa dalle cessioni: operazioni in uscita che permetterebbero di rientrare nei vincoli della FIGC. Se una di queste due strategie andrà in porto, la Lazio potrebbe tesserare Insigne già a dicembre; in caso contrario, l’operazione slitterebbe a gennaio, con la regola del “saldo zero”.

Indizi social e volontà dei protagonisti

A riscaldare l’ambiente ci ha pensato lo stesso Insigne, pubblicando una storia su Instagram direttamente da Roma, interpretata dai tifosi come un chiaro segnale. Le fonti vicine alla trattativa fanno sapere che i contatti tra la società e l’entourage del giocatore sono continui.

Il tecnico Maurizio Sarri spinge forte per l’arrivo dell’ex Napoli, convinto che Insigne possa innalzare la qualità della trequarti senza creare problemi tattici con Zaccagni. Dal canto suo, Insigne vuole tornare protagonista in Serie A, ritrovare entusiasmo e giocarsi le sue carte anche in ottica Nazionale.

