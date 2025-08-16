Calciomercato Lazio, Insigne mette in standby due offerte: il giocatore sta aspettando Sarri

Calciomercato Lazio, Insigne punta ai colori biancocelesti: le ultime sull’ex attaccante del Napoli vicino al ritorno in Serie A

La Lazio resta ferma sul mercato estivo e non può effettuare acquisti in entrata, una situazione ormai nota, ma le idee per il futuro non mancano. Tra i nomi più interessanti c’è quello di Lorenzo Insigne, l’ex Napoli svincolatosi dal Toronto FC e desideroso di tornare a giocare in Italia a livelli competitivi. La scelta dell’attaccante napoletano sembra chiara: puntare sulla continuità con un allenatore che già conosce bene.

Priorità: «La mia intenzione è tornare a lavorare con Maurizio Sarri, con cui ho condiviso momenti importanti al Napoli. Vestire la maglia biancoceleste sarebbe un sogno», ha spiegato Insigne, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà. La sua volontà di ritornare in Serie A è motivata non solo dal legame con il tecnico, ma anche dalla voglia di misurarsi nuovamente ad alti livelli, in un campionato competitivo.

Decisione: «Sono consapevole della situazione attuale della Lazio, quindi non posso firmare ora, ma ho messo in stand by altre offerte: voglio aspettare e fare le cose nel modo giusto». Nonostante le opportunità concrete, Insigne preferisce attendere e coordinarsi con la società biancoceleste, dando priorità al progetto sportivo piuttosto che al guadagno immediato.

Prospettive: Se la Lazio riuscirà a sbloccare il mercato entro gennaio, l’attaccante napoletano potrebbe rappresentare uno dei colpi più interessanti della sessione invernale. La sua presenza non solo rinforzerebbe il reparto offensivo, ma darebbe anche un importante impulso motivazionale alla squadra e ai tifosi. Il ritorno di Insigne potrebbe quindi trasformarsi in un simbolo di ambizione e continuità per la società capitolina, confermando la volontà del club di puntare su giocatori di qualità e sulla costruzione di un gruppo competitivo.

In definitiva, l’attaccante rimane fermo sulla sua decisione: la priorità è Sarri e la Lazio, il resto delle offerte può attendere. La stagione invernale potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura entusiasmante per entrambe le parti.