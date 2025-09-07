 Calciomercato Lazio: due possibili strade per l'ingaggio di Insigne
Calciomercato Lazio: due possibili strade per l'ingaggio di Insigne

Lazio, Insigne si trova a Roma con la moglie... Il motivo

Calciomercato Lazio: Gigot vola in Francia... Il motivo. La società ha una speranza

Calciomercato Lazio: Mandas chiede spazio o... Questo il prezzo per la cessione a gennaio

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Calciomercato Lazio: due possibili strade per l'ingaggio di Insigne

2 ore ago

Calciomercato Lazio: due possibili strade per l’ingaggio di Insigne. Il club biancoceleste continua a nutrire la speranza di tesserare l’attaccante

Un desiderio forte, reciproco, ma frenato da vincoli economici. Il nome di Lorenzo Insigne continua a essere accostato con insistenza alla Lazio, in uno scenario di mercato che mescola suggestione e complessità. L’attaccante, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua avventura in MLS con il Toronto FC, ha messo in pausa ogni altra potenziale destinazione. La sua volontà è chiara: tornare in Italia per riabbracciare Maurizio Sarri, l’allenatore che più di tutti ha saputo esaltare le sue qualità ai tempi di Napoli.

Tuttavia, l’operazione è tutt’altro che semplice. La Lazio sta affrontando le conseguenze del mercato estivo bloccato, a causa del superamento del parametro relativo al costo del lavoro allargato. La società ha ancora 23 giorni per tentare di risanare la propria situazione finanziaria, e come riportato da Il Messaggero, Insigne sarebbe disposto ad attendere gli sviluppi e la semestrale del club prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Per il tesseramento del giocatore, si delineano due possibili percorsi. Il primo, più ottimistico, vedrebbe l’ingaggio possibile già da inizio dicembre. Questo scenario, però, è vincolato a uno sblocco anticipato del mercato, che potrebbe avvenire solo grazie a un introito economico consistente e immediato, come ad esempio un anticipo dal nuovo sponsor su cui il presidente Lotito sta lavorando intensamente. La seconda opzione, più convenzionale, rimanda tutto a gennaio, quando la Lazio potrà operare a “saldo zero”, ovvero solo dopo aver realizzato una cessione che copra interamente i costi previsti per l’ingaggio di Insigne.

Oltre allo stallo economico, esiste anche un puzzle tattico. Il ruolo naturale di Insigne, quello di esterno sinistro d’attacco, è attualmente occupato da un pilastro della squadra come Mattia Zaccagni. La convivenza non sarebbe semplice, ma Sarri potrebbe studiare soluzioni alternative, come l’impiego di Insigne da trequartista in caso di cambio modulo, o, in casi estremi, come falso nueve. Una “grana” tattica che, tuttavia, il Comandante sarebbe ben felice di affrontare pur di riavere a disposizione il suo pupillo.

