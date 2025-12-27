Calciomercato Lazio, Insigne infiamma l’ambiente biancoceleste: indizio clamoroso a Roma e un “A presto!” che fa sognare i tifosi

Calciomercato Lazio, Insigne vicino al sì: a Roma spunta un indizio pesante e quel “A presto!” che accende la fantasia dei tifosi

Lorenzo Insigne si avvicina sempre di più alla Lazio e resta il principale candidato a diventare il primo rinforzo biancoceleste del 2026. Tra conferme, smentite e continui rimbalzi di mercato, il suo nome rimane stabilmente in cima alla lista dei desideri del club.

L’ex capitano del Napoli è a Roma da tre giorni, in attesa di una firma che appare ormai solo una formalità. Insigne si sente già parte del progetto, avendo respinto per mesi ogni proposta pur di tornare a lavorare con Maurizio Sarri, l’allenatore che lo ha valorizzato e reso un simbolo a Napoli.

A rafforzare le sensazioni ci ha pensato un episodio avvenuto ieri: secondo Il Messaggero, Insigne si è intrattenuto in un ristorante per alcune foto con giovani tifosi laziali, congedandosi con un eloquente “A presto”. Un indizio che sembra confermare un futuro sempre più colorato di biancoceleste.

