Calciomercato
Calciomercato Lazio: in programma un nuovo summit tra Sarri e la dirigenza biancoceleste! Tutti i dettagli
Calciomercato Lazio, Sarri e società verso un nuovo faccia a faccia. Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti
Tre punti che ridanno respiro e fiducia. La Lazio rialza lo sguardo e, con un atteggiamento più sicuro, può affrontare i prossimi impegni con maggiore serenità. La capacità di esprimersi a buoni livelli anche in condizioni complicate, tra assenze e difficoltà, dimostra che la squadra ha la forza per restare competitiva. A patto, però, che la società scelga di intervenire a gennaio con rinforzi mirati.
Negli ultimi tempi sono emersi protagonisti inattesi come Matteo Cancellieri e Toma Basic, rimasti finora in secondo piano. Le loro prestazioni positive, però, non bastano a colmare le lacune di una rosa che necessita di innesti per essere davvero plasmata sulle idee dell’allenatore.
Con l’avvicinarsi della sessione invernale, il tema mercato diventerà sempre più centrale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo i recenti colloqui con Fabiani e Lotito, è previsto un nuovo incontro nelle prossime settimane per definire le strategie, probabilmente durante la sosta di novembre, se non addirittura prima.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello