Calciomercato Lazio, Immobile: il suo futuro è un rebus, e Inzaghi osserva con attenzione

Calciomercato Lazio, il futuro del calciatore biancoceleste è un rebus e il tecnico nerazzurro osserva vigile

Nonostante la stagione non sia ancora in archivio, il calciomercato della Lazio è già in fase di lavorazione con il club biancoceleste che vigila sia per gli acquisti che per le cessioni. E a proposito di uscita il nome che balza è quello di Immobile il quale vive un momento molto delicato sia sotto il punto di vista realizzativo che morale. Sul calciatore di Torre Annunziata, secondo quanto viene riportato da Tuttosport ad osservare vigile la situazione è l’Inter, con Inzaghi che vorrebbe tornare a lavorare con il bomber partenopeo.

Il club nerazzurro però deve valutare la posizione di Arnautovic e Sanchez.