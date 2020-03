Calciomercato Lazio, Ancelotti punta Immobile per il suo Everton

Carlo Ancelotti vorrebbe Immobile all’Everton. L’ultima indiscrezione di mercato rimbalza direttamente dall’inghilterra

«Vorrei chiudere la carriera alla Lazio» dichiarava Immobile solo una manciata di giorni fa. Eppure le voci di calciomercato che lo riguardano non si fanno meno insistenti. L’ultima arriva direttamente dall’Inghilterra, lanciata dal portale 90min.com, che vedrebbe l’Everton molto interessata al numero 17 della Lazio.

Sulla panchina, infatti, c’è un allenatore che l’attaccante lo ha visto da vicino, Carlo Ancelotti. Il suo sogno, infatti, sarebbe quello di riproporlo in campo in tandem con Calvert-Lewin: una coppia per far sognare tutti i tifosi del club.

Ma le possibilità che il sogno diventi appunto realtà sono davvero scarse. Ciro è molto legato ai colori biancocelesti, ha trovato in Inzaghi una vera e propria guida e in Roma una seconda casa. Il legame con i tifosi, poi, è speciale e abbandonare adesso questo clima idilliaco è davvero impensabile.