Calciomercato Lazio, Immobile ancora nel mirino del Napoli

Calciomercato Lazio, Immobile è ancora il primo della lista degli acquisti del Napoli: Giuntoli cerca un bomber

Sembra proprio che in quel di Napoli, Immobile sia ancora un rimpianto. E l’esplosione del numero 17 con la maglia della Lazio non ha di certo attenuato il rammarico, Ciro resta sempre il pallino di ogni sessione di mercato, il primo della lista da voler prendere.

Il club è pronto a salutare Milik, difficilmente il polacco rinnoverà il suo contratto e Gattuso avrebbe chiesto al ds Giuntoli un bomber da almeno 20 gol a stagione. Come riportato da Tuttosport, quello del giocatore biancoceleste – attualmente capocannoniere della Serie A – sarebbe il profilo perfetto.

Ma l’idea di vedere Immobile con una maglia diversa da quella della Lazio è davvero remota: Lotito ha intenzione di blindarlo, è il gioiello di Inzaghi e a Roma ha trovato il giusto ambiente per esprimersi al meglio.