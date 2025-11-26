 Calciomercato Lazio, quel giocatore resta nel mirino: le ultime sulle sue condizioni
32 minuti ago

esult gol Ilic AS1 9350
As Roma 22/04/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Torino / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Ivan Ilic

Calciomercato Lazio: Ivan Ilic resta un obiettivo dei biancocelesti, monitorate le sue condizioni. Le ultime

La Lazio continua a seguire con attenzione Ivan Ilic in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista serbo, classe 2001, è un profilo che Maurizio Sarri apprezza da tempo, già dai suoi primi mesi sulla panchina biancoceleste quando il giocatore militava ancora nell’Hellas Verona. Le sue caratteristiche tecniche e la capacità di inserirsi con efficacia potrebbero innalzare la qualità del centrocampo laziale, aggiungendo anche qualche gol in più alla manovra offensiva.

Negli ultimi tempi, però, la trattativa si è complicata. Al Torino, Ilic ha trovato maggiore spazio grazie alle scelte di Baroni, che inizialmente lo aveva relegato a riserva. Inoltre, l’infortunio rimediato in Nazionale ha rallentato il suo percorso: una distorsione al ginocchio lo ha costretto a uscire anzitempo contro l’Inghilterra e a saltare la successiva gara dei granata contro il Como. La società piemontese spera di recuperarlo al più presto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista sta proseguendo il lavoro di riabilitazione. Nella giornata di ieri si è allenato a parte insieme a Ismajli, con l’obiettivo di tornare disponibile entro breve. La data cerchiata in rosso è quella dell’8 dicembre, quando il Torino affronterà il Milan: un appuntamento che rappresenta il traguardo più realistico per il rientro di Ilic.

