Calciomercato Lazio, Ilic forte obiettivo dei biancocelesti. Ecco la situazione attuale in termini di trattativa - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Ilic, obiettivo dei biancocelesti, infortunato con la Serbia

Il calciomercato Lazio continua a concentrarsi su potenziali rinforzi per la prossima stagione, e uno dei nomi caldi è quello di Ivan Ilic, centrocampista di proprietà del Torino. Tuttavia, l’interesse dei biancocelesti per il giocatore serbo potrebbe essere messo alla prova da un infortunio che Ilic ha subito nell’ultima partita della sua Nazionale contro l’Inghilterra.

Infortunio per Ilic: niente lesione ai legamenti, ma c’è cautela

L’infortunio di Ilic, avvenuto durante il match Serbia-Inghilterra, ha preoccupato inizialmente sia il giocatore che i tifosi. Le prime notizie emerse parlavano di un possibile danno ai legamenti, ma fortunatamente, gli accertamenti preliminari in patria hanno escluso questa possibilità, tranquillizzando parzialmente l’ambiente granata e il centrocampista stesso. Sebbene la diagnosi non sia ancora definitiva, le prime indiscrezioni suggeriscono che il danno potrebbe non essere grave come inizialmente temuto.

Ilic: obiettivo per la Lazio, ma il Torino non ha intenzione di cederlo facilmente

Nonostante l’incertezza sulla sua condizione fisica, la Lazio continua a seguire con interesse Ilic. Il centrocampista serbo è uno dei principali obiettivi della dirigenza biancoceleste, che lo considera un rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Tuttavia, la situazione attuale potrebbe influire sul piano della Lazio per l’acquisto del giocatore.

Il Torino, dal canto suo, è intenzionato a gestire la situazione con cautela. Lo staff medico granata ha già programmato ulteriori accertamenti per stabilire l’entità precisa dell’infortunio e, se possibile, evitare l’intervento chirurgico. Il club granata preferirebbe puntare su un programma di recupero meno invasivo per ridurre i tempi di assenza del giocatore e, auspicabilmente, evitare nuove complicazioni.

Il recupero di Ilic deciderà il futuro sul mercato

Il futuro di Ilic dipenderà in gran parte dall’evolversi delle sue condizioni fisiche. Se il recupero del centrocampista dovesse andare per il meglio, non è escluso che il Torino possa considerare una sua cessione nella prossima finestra di calciomercato, ma la Lazio dovrà monitorare da vicino la situazione prima di muoversi concretamente sul mercato.

L’interesse per Ilic resta forte, ma la Lazio dovrà valutare attentamente la tempistica per non rischiare di fare un investimento azzardato su un giocatore che potrebbe dover affrontare un periodo di recupero più lungo del previsto. Il calciomercato Lazio, dunque, è in attesa di sviluppi sul fronte Ilic, con il club che tiene alta l’attenzione in vista della prossima sessione di mercato.

