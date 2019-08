Calciomercato Lazio, il Torino blinda Bonifazi: il difensore fondamentale per l’Europa

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Torino avrebbe deciso di blindare Kevin Bonifazi: il difensore romano fondamentale per l’Europa

Nei giorni scorsi, anche Kevin Bonifazi era stato accostato alla Lazio come possibile rinforzo nel reparto arretrato della formazione di Simone Inzaghi. Notizie non confortarti, però, arrivano dall’edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano piemontese, infatti, il giovane difensore romano sarebbe stato blindato dalla dirigenza granata. La squadra punterà su di lui per i prossimi impegni europei, considerati anche i problemi fisici di N’Koulou e, soprattutto, di Armando Izzo. Se vorrà alzare il valore della propria difesa, la Lazio dovrà, con tutta probabilità, guardare altrove.