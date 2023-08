Calciomercato Lazio, il sorprendente annuncio di Berardi sul futuro

Calciomercato Lazio, il neroverde rilascia alcune dichiarazioni legate al suo futuro in occasione della presentazione del Sassuolo

Tra la serie di nomi inseriti nel calciomercato della Lazio, c’è anche Domenico Berardi il quale in occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione del Sassuolo rilascia parole forti legate al suo futuro

FUTURO – Speriamo di migliorare rispetto all’anno scorso perché non siamo partiti bene ma nel girone di ritorno abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Sono sicuro che faremo bene SE SARÒ QUI, IO NON LO SO