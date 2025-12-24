Calciomercato Lazio, via libera per le operazioni ai biancocelesti: ecco il piano per gennaio! A lavoro sui giovani, c’è questo nome nella lista dei desideri!

Calciomercato Lazio, via libera per le operazioni ai biancocelesti: ecco il piano per gennaio! C’è questo nome nel mirino di Fabiani

La Lazio può finalmente guardare al futuro con maggiore serenità. A gennaio il club biancoceleste potrà operare liberamente sul mercato, senza vincoli, dopo essere rientrato nei parametri del costo del lavoro allargato, rimasto fissato allo 0,8. Un risultato fondamentale, che consente alla società di evitare nuove sanzioni dopo lo stop imposto la scorsa estate e di pianificare con più margine le prossime mosse.

Chiuso il capitolo emergenziale, a Formello si inizia a ragionare in prospettiva. La nuova linea è chiara: investire sui giovani, in particolare sugli Under 23 italiani, che non rientrano nel calcolo del parametro e rappresentano un’opportunità strategica sia tecnica sia economica. In questo senso, il mirino della Lazio si è spostato su Genova.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome seguito con attenzione è quello di Lorenzo Venturino, trequartista classe 2006 di proprietà del Genoa. Nonostante la giovane età, Venturino ha già esordito in Serie A, confermandosi come uno dei profili più interessanti del vivaio rossoblù. In questa stagione ha collezionato due presenze in campionato e tre in Coppa Italia, mentre lo scorso anno, al debutto tra i professionisti, aveva già trovato i suoi primi due gol, lasciando intravedere qualità tecniche e personalità.

Per la Lazio si tratterebbe di un investimento a medio-lungo termine, in linea con la nuova strategia societaria. Inoltre, tra i biancocelesti e il Genoa potrebbe nascere un asse di mercato: ai rossoblù piace molto Christos Mandas, portiere greco in uscita da Formello, e non è escluso che possano aprirsi dialoghi più ampi.

Resta da capire la fattibilità delle operazioni, compresa l’ipotesi di uno scambio che coinvolga anche Nicola Leali, e soprattutto come Venturino potrebbe essere inserito nel progetto tecnico biancoceleste. Intanto, però, la Lazio osserva con attenzione: il mercato è appena ripartito, ma le basi per il futuro iniziano già a prendere forma.