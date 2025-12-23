Lazio, ora è ufficiale: il calciomercato biancoceleste sarà libero. Il comunicato del club

Lazio, ora è ufficiale: il calciomercato biancoceleste sarà senza restrizioni. Il comunicato del club ha confermato la decisione della Commissione

Il calciomercato della Lazio sarà libero. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore che avevano annunciato il via libera della Commissione, ora il club biancoceleste ha confermato tutte le notizie.

Di seguito il comunicato ufficiale del club biancoceleste:

La S. S. Lazio può operare liberamente sul mercato di gennaio. Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo”.