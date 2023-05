Calciomercato Lazio: spunta un nome nuovo dalla Serie A per il ruolo di playmaker

Calciomercato Lazio, per il ruolo di playmaker occhi a Bologna: al club biancoceleste piace molto Schouten

Il calciomercato Lazio vedrà anche la ricerca di un nuovo regista in mezzo al campo vista la bocciatura di Sarri per Marcos Antonio in quel ruolo. Come riferisce Il Messaggero, tra i nomi seguiti è emerso nelle ultime ore anche quello di Schouten del Bologna.

Il ragazzo, che ha una valutazione tra i 9 e i 10 milioni di euro, piace moltissimo a Sarri e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa in quella zona di campo.