 Calciomercato Lazio, CLAMOROSA indiscrezione dalla Spagna su Guendouzi! Ecco cosa sta succedendo
Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Calciomercato Lazio, Rambaudi suggerisce: «Se parte Guendouzi ecco chi servirebbe. A me piacerebbe questo giocatore della Fiorentina! Fagioli? Non è quello che serve, meglio Miretti»

Guendouzi Lazio, dalla Premier fanno sul serio: quel club è pronto all'offerta per acquistare il francese. I dettagli

Calciomercato Lazio, nome nuovo per Sarri: il tecnico lo ha individuato come principale rinforzo per il centrocampista

Published

2 ore ago

on

By

Guendouzi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Calciomercato Lazio, dalla Spagna spunta un retroscena sorprendente su Guendouzi: tutti i dettagli e le ultime

Il futuro di Guendouzi sembra sempre più lontano da Roma. Dopo aver già espresso in estate la volontà di cambiare aria, frenata solo dalle circostanze legate al mercato e dal ritorno di Sarri, il centrocampista francese potrebbe approfittare della finestra di gennaio per lasciare la Lazio. La mancata qualificazione alle competizioni europee ha pesato sulle sue scelte e ora l’ipotesi di un trasferimento appare concreta.

Le opzioni non mancano: la Premier League resta una destinazione privilegiata, con Newcastle, Aston Villa e Sunderland interessati, quest’ultimo guidato da Regis Le Bris, tecnico che lo aveva già allenato al Lorient. In Italia, l’Inter ha mostrato attenzione non solo per Guendouzi ma anche per altri giovani biancocelesti come Gila e Rovella. Parallelamente, anche la Liga si è affacciata come possibile scenario per il suo futuro.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, l’entourage del giocatore avrebbe sondato il terreno con il Real Madrid, alla ricerca di rinforzi in mediana sotto la guida di Xabi Alonso. Non solo: anche la Juventus sarebbe stata contattata dai procuratori del francese. Tuttavia, al momento queste ipotesi restano prive di conferme ufficiali e non trovano riscontri concreti.

