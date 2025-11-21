Calciomercato Lazio, CLAMOROSA indiscrezione dalla Spagna su Guendouzi! Ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, dalla Spagna spunta un retroscena sorprendente su Guendouzi: tutti i dettagli e le ultime

Il futuro di Guendouzi sembra sempre più lontano da Roma. Dopo aver già espresso in estate la volontà di cambiare aria, frenata solo dalle circostanze legate al mercato e dal ritorno di Sarri, il centrocampista francese potrebbe approfittare della finestra di gennaio per lasciare la Lazio. La mancata qualificazione alle competizioni europee ha pesato sulle sue scelte e ora l’ipotesi di un trasferimento appare concreta.

Le opzioni non mancano: la Premier League resta una destinazione privilegiata, con Newcastle, Aston Villa e Sunderland interessati, quest’ultimo guidato da Regis Le Bris, tecnico che lo aveva già allenato al Lorient. In Italia, l’Inter ha mostrato attenzione non solo per Guendouzi ma anche per altri giovani biancocelesti come Gila e Rovella. Parallelamente, anche la Liga si è affacciata come possibile scenario per il suo futuro.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, l’entourage del giocatore avrebbe sondato il terreno con il Real Madrid, alla ricerca di rinforzi in mediana sotto la guida di Xabi Alonso. Non solo: anche la Juventus sarebbe stata contattata dai procuratori del francese. Tuttavia, al momento queste ipotesi restano prive di conferme ufficiali e non trovano riscontri concreti.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

