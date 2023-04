Calciomercato Lazio: c’è da aspettare ancora un anno per il sogno di Sarri. È blindato fin al 2024

Secondo Gazzetta.it difficilmente Cristiano Giuntoli lascerà il Napoli prima di un anno. Come noto il ds dei partenopei è uno dei nomi chiacchierati in casa Lazio per il dopo Tare. Il dirigente ha in Maurizio Sarri un grandissimo sponsor: il tecnico vorrebbe tornare a lavorare con lui dopo la proficua collaborazione sotto il Vesuvio.

Tuttavia Giuntoli è sotto contratto fino al 2024 e Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di privarsene prima della scadenza. Anzi sarebbe pronto ad offrirgli il rinnovo al momento giusto.