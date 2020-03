Calciomercato, la Lazio non molla Giroud: la situazione

Resta vivo il sogno Giroud: l’attaccante del Chelsea si libererà a giugno, la Lazio è pronta ad un nuovo assalto

Vicini, anzi, vicinissimi. La Lazio e Giroud si sono sfiorati nel mercato invernale, prima che il Chelsea lo levasse dalla piazza. C’era l’accordo tra le parti, ma il calciatore non ha ricevuto il lasciapassare dai Blues per vestire la maglia biancoceleste: discorso rimandato in estate, quando sarà libero e a parametro zero.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società capitolina vuole intavolare una trattativa ripartendo dall’intesa raggiunta un paio di mesi fa, nonostante la consapevolezza che altri club potrebbero piombare sul francese. Molto, se non tutto, dipenderà dalla volontà dello stesso Giroud, anche se la Lazio resta ottimista.