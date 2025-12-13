Calciomercato Lazio, Gila nel mirino del Villarreal: la permanenza in biancoceleste non è più scontata

Calciomercato Lazio, Villarreal in pressing su Gila: il contratto lo rende un’occasione per la Liga. I dettagli

Il futuro di Mario Gila alla Lazio è tutt’altro che certo e potrebbe prendere una direzione diversa già nel prossimo mercato. Il difensore spagnolo, in scadenza nel 2027 e con un ingaggio considerato inferiore al suo attuale valore, è diventato un profilo molto appetibile per diversi club. La sua crescita nelle ultime stagioni ha attirato l’attenzione di più società, rendendo la sua permanenza a Formello sempre meno scontata.

Secondo La Repubblica, il club più interessato sarebbe il Villarreal. La squadra di Marcelino, attualmente terza in Liga ma in difficoltà in Champions League dopo la sconfitta contro il Copenhagen, è alla ricerca di rinforzi per consolidare la propria posizione. Gila rappresenta un’opportunità concreta per gennaio, soprattutto per un reparto difensivo che necessita di alternative affidabili.

Sul giocatore resta vivo anche l’interesse dell’Inter, che continua a monitorare la situazione. La Lazio, dal canto suo, proverà fino all’ultimo a ottenere il rinnovo del contratto per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. In caso di cessione, però, metà dell’incasso dovrà essere girato al Real Madrid, club che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita al momento del trasferimento del difensore in biancoceleste.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

