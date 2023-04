Calciomercato Lazio: 4 possibilità per il futuro di Milinkovic

Calciomercato Lazio, Milinkovic ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024: quattro opzioni per il serbo

Le prossime 7 partite saranno con ogni probabilità le ultime di Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio. Il Messaggero oggi in edicola infatti spiega come il Sergente abbia deciso in maniera definitiva di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.

Sul tavolo per lui ci sono 4 opzioni concrete: Arsenal, Newcastle, West Ham e anche la Juventus, tutte alla ricerca della soluzione migliore per convincere Lotito.