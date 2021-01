Calciomercato, fissato il prezzo di Caicedo: la Lazio vuole trattenerlo

La Lazio ha fissato il prezzo per Caicedo: 10 milioni. Un modo per trattenere il giocatore a Roma ed allontanare eventuali offerte

La Lazio ha fissato il prezzo per Caicedo. Sotto ai 10 milioni, la società non prenderà in considerazione alcuna offerta. È riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, in cui si sottolinea come la società abbia sparato alto per trattenere a Roma il giocatore: Inzaghi non vuole privarsene e la dirigenza non lo ha messo sul mercato.

L’attaccante sfida Muriqi per un posto da titolare accanto ad Immobile, nella gara di domani contro il Genoa. Lo stop dell’argentino sarà un’occasione per i due di mettersi in mostra e spingerli a dare il meglio: il kosovaro ha ancora tutto da dimostrare, Caicedo invece non può che confermarsi essenziale per la Lazio.