Calciomercato Lazio, Fares respinge Abu Dhabi e punta a rilanciarsi in Serie A. Le ultimissime sul futuro del biancoceleste

Mohamed Fares, esterno algerino classe 1996 di proprietà della Lazio, continua a legare il proprio futuro al club biancoceleste nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Il giocatore, reduce da stagioni complicate tra infortuni e prestiti, ha infatti rifiutato due proposte concrete provenienti dall’estero, preferendo restare in Italia in attesa di una nuova occasione in Serie A.

Le offerte rifiutate: Russia e Abu Dhabi

Nelle scorse settimane a Fares era arrivata una proposta importante dalla Russia: un contratto triennale da oltre 700 mila euro a stagione. Un’offerta economicamente solida, ma respinta senza esitazioni dal calciatore, che non ha voluto allontanarsi dal calcio italiano.

Nelle ultime ore si è fatta avanti anche una pista proveniente da Abu Dhabi. Il contatto è arrivato da un club degli Emirati Arabi Uniti, legato a Maurizio Setti, ex presidente dell’Hellas Verona che, dopo la cessione del club scaligero, ha scelto di intraprendere una nuova avventura calcistica all’estero. Anche in questo caso, però, l’interesse non si è trasformato in una proposta capace di convincere l’esterno algerino: nessuna cifra milionaria, nessuna offerta in grado di cambiare realmente il suo destino.

La scelta di restare in Italia

Dopo un confronto con il proprio entourage, Fares ha deciso di restare in Italia, pur consapevole di non rientrare nei piani tecnici della Lazio e di essere attualmente fuori rosa. Una scelta dettata dalla volontà di attendere un’opportunità nel campionato italiano, dove l’ex giocatore di SPAL e Verona spera di rilanciarsi.

Il suo è un atteggiamento di attesa silenziosa, ma allo stesso tempo determinata: Fares non vuole abbandonare il sogno di tornare protagonista in Serie A. Nonostante le difficoltà, l’esterno algerino continua ad allenarsi con costanza, mantenendo vive le proprie ambizioni e aspettando che il mercato possa offrirgli una nuova chance.

La vicenda di Mohamed Fares dimostra come, al di là delle offerte economiche, alcuni calciatori scelgano di privilegiare la competitività e la visibilità del campionato italiano. L’esterno algerino, legato alla Lazio ma in cerca di rilancio, resta in attesa di una chiamata che possa riaccendere la sua carriera in Serie A.