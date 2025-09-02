Calciomercato Lazio | Fares, Gigot, Basic e Kamenovic restano ai margini: la situazione attuale

Lazio, niente movimenti in uscita: Fares, Gigot, Basic e Kamenovic ancora in rosa. Le ultimissime sui biancocelesti

Il mercato della Lazio si presenta in salita in vista della sessione invernale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società biancoceleste, guidata dal presidente Claudio Lotito e dal direttore sportivo Angelo Fabiani, aveva come obiettivo primario quello di sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi. L’intento era rientrare nel limite dell’80% nel rapporto tra spese e ricavi, parametro imposto dalle norme di sostenibilità finanziaria, così da avere margine per operare liberamente a gennaio.

Ad oggi, però, la situazione è chiara: senza cessioni, non ci saranno nuovi acquisti. E, anche in caso di partenze, le operazioni in entrata dovranno avvenire a parità di costi.

I nodi principali: ingaggi pesanti e giocatori fuori rosa

Tra i casi più rilevanti c’è quello di Samuel Gigot, difensore centrale francese classe 1993, il cui ingaggio pesa per 1,8 milioni di euro più bonus. Attualmente in Francia, il giocatore è alle prese con un problema fisico non meglio precisato che potrebbe richiedere un intervento chirurgico: le zone interessate sarebbero un’anca e la caviglia.

In lista figurano anche altri elementi fuori dal progetto tecnico e in scadenza a giugno:

Toma Basic , centrocampista croato del 1996, con un peso a bilancio di 1,6 milioni di euro.

, centrocampista croato del 1996, con un peso a bilancio di 1,6 milioni di euro. Mohamed Fares , esterno sinistro algerino classe 1996, che incide per 1 milione.

, esterno sinistro algerino classe 1996, che incide per 1 milione. Dimitrije Kamenović, difensore serbo del 2000, con un costo di circa 600 mila euro.

Tutti e quattro sono fuori rosa e rappresentano un ostacolo per la programmazione del mercato. Gigot è stato il primo taglio tra gli “over” in lista, seguito da Basic.

Possibili sviluppi a dicembre

Un’eventuale rivalutazione di Basic potrebbe avvenire solo in caso di necessità: se a dicembre la Lazio dovesse perdere Fisayo Dele-Bashiru (centrocampista nigeriano classe 2001) e Belahyane (giovane talento marocchino), entrambi convocabili per la Coppa d’Africa, il croato potrebbe tornare utile come rinforzo interno.

Per ora, però, il messaggio è chiaro: il mercato di gennaio della Lazio dipenderà esclusivamente dalla capacità di piazzare gli esuberi e alleggerire il monte ingaggi. Senza queste mosse, ogni trattativa in entrata resterà bloccata.