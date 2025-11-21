Calciomercato Lazio, nome nuovo per Sarri: il tecnico lo ha individuato come principale rinforzo per il centrocampista

Calciomercato Lazio, Sarri ha individuato un calciatore per rinforzare la rosa. Il nome finito nel mirino dei biancocelesti è quello di Fagioli

Calciomercato Lazio, il conto alla rovescia per gennaio è ufficialmente iniziato e in casa biancoceleste si preparano settimane decisive. La società sta già pianificando le prossime mosse, con un obiettivo chiaro: intervenire in modo mirato senza stravolgere i conti, visto che – almeno per ora – il mercato invernale dovrebbe essere impostato a saldo zero. Ciò non impedisce, però, di valutare nuove opportunità, soprattutto in quei reparti che necessitano di maggiore profondità.

Proprio in quest’ottica, durante la trasmissione Morning Lazio su Radio Laziale è emersa una pista che ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi: l’interesse della Lazio per Nicolò Fagioli, centrocampista attualmente alla Fiorentina. La voce è stata confermata e rappresenta una delle novità più rilevanti del Calciomercato Lazio in vista della sessione di gennaio.

La trattativa non è ancora stata definita, anzi siamo nelle fasi preliminari, ma il profilo del giocatore è ritenuto particolarmente adatto alle esigenze di Maurizio Sarri. Fagioli, classe 2001, porterebbe infatti maggiore qualità e dinamicità nella zona mediana del campo, caratteristiche che il tecnico biancoceleste considera fondamentali per dare continuità al proprio progetto tattico.

Un altro aspetto che potrebbe facilitare l’operazione riguarda la volontà del calciatore. Secondo quanto trapelato, Fagioli vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella Capitale, attratto dalla possibilità di trovare più spazio e di inserirsi in un ambiente ideale per crescere tecnicamente e tatticamente. A Firenze, infatti, il suo minutaggio non è stato finora particolarmente elevato, e questo potrebbe aprire spiragli per un’eventuale cessione nel mercato di gennaio.

Resta però un nodo fondamentale: la valutazione economica del giocatore. La Fiorentina non ha ancora fissato un prezzo ufficiale e, senza questo parametro, ogni discorso sul Calciomercato Lazio rimane inevitabilmente sospeso. Molto dipenderà dalle strategie del club gigliato e dalle eventuali alternative che la società viola deciderà di considerare per il proprio centrocampo.

In ogni caso, l’interesse per Fagioli conferma l’intenzione della Lazio di intervenire con intelligenza sul mercato, puntando su calciatori giovani ma già pronti per alzare il livello della rosa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa pista potrà concretizzarsi oppure se resterà soltanto un’idea destinata a svanire. Una cosa è certa: il calciomercato della Lazio è entrato definitivamente nel vivo, e gennaio potrebbe riservare più di una sorpresa.