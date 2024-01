Calciomercato Lazio, Fabiani chiude tutto? «Organico al completo, acquisti solo in un caso»

Calciomercato Lazio, Fabiani chiude ufficialmente quello in entrata? Le dichiarazioni del direttore sportivo biancoceleste

Angelo Fabiani fa il punto sul calciomercato Lazio in entrata. Le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

LE PAROLE – «Parliamo di giovani, che ci sono stati segnalati o che studiamo, ma non partono e non li vendono. Lo dico da mesi, non da ora. Il mercato non dorme mai, valutiamo tutto, ma l’organico costruito in estate è completo, sei giocatori di movimento acquistati e l’unica cessione di Milinkovic. Se capita l’occasione giusta e funzionale non ci tiriamo indietro, ma penso sia complicato nelle ultime 48 ore. Certo deve essere un’operazione di prospettiva, in stile Mandas, rivolta al futuro. Classe 2001, 2002 o 2003. Ai trentenni non pensiamo, ora non alteriamo gli equilibri del gruppo. Ci può interessare solo un giovane di qualità e di talento da mettere dentro senza cessioni».