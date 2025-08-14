 Calciomercato Lazio, Fabiani chiamato a 1 decisione drastica
Novità fondamentali sul calciomercato Lazio, il ds Fabiani chiamato a una decisione drastica, vediamo cosa cambia dopo Ferragosto

Il tempo per prendere decisioni in casa Lazio sta per scadere. Con l’inizio del campionato ormai vicino, il tecnico Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani si trovano a dover fare una scelta fondamentale per definire la rosa che affronterà la stagione 2025/2026. La questione riguarda la lista Serie A per i giocatori “over 22”, che prevede un massimo di 17 posti, mentre la Lazio attualmente conta 19 giocatori nella rosa. Di conseguenza, due calciatori dovranno essere esclusi dal progetto tecnico, almeno per quanto riguarda il campionato.

Il Corriere dello Sport riporta che le alternative per risolvere la situazione sono due, entrambe difficili. La preferenza della società è di procedere con le cessioni: piazzare sul mercato i due esuberi risolverebbe il problema numerico e, allo stesso tempo, potrebbe portare una plusvalenza o almeno alleggerire il monte ingaggi. Tuttavia, il calciomercato in uscita della Lazio non sempre offre soluzioni tempestive.

Se non dovessero concretizzarsi le cessioni, si passerebbe alla soluzione più drastica: il taglio dalla lista. In tal caso, i giocatori rimarrebbero comunque a libro paga del club, ma senza la possibilità di scendere in campo in Serie A, una situazione che sarebbe spiacevole per entrambe le parti. Fabiani agirà su indicazione di Sarri, che avrà l’ultima parola nell’individuare i giocatori da sacrificare.

L’obiettivo principale di Sarri, come concordato con la dirigenza, è fare le esclusioni senza compromettere l’equilibrio della squadra. Nei giorni successivi a Ferragosto, la tensione a Formello salirà, con Sarri pronto a dare le indicazioni finali per sfoltire la rosa e preparare la squadra per la nuova stagione. Così il calciomercato a tinte capitoline.

