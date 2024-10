Calciomercato Lazio, l'ex obiettivo: «Ecco perchè ho scelto di restare qui...»

Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo dei biancocelesti torna sul mancato trasferimento di questa estate: «Orgoglioso di essere rimasto»

Nella giornata odierna l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato le dichiarazioni rilasciate dal giocatore classe 2003 Cesare Casadei. Il centrocampista, accostato in estate anche al calciomercato Lazio, ha rivelato perché ha scelto di non lasciare il Chelsea. Tutto ciò nonostante le diverse ed allettanti richieste di prestito arrivate sulla scrivania del suo agente nell’ultima sessione di trattative, riporta Tutosport.

TUTTOSPORT – «Ho deciso di rimanere al Chelsea in estate perché ho parlato con Maresca e lui è stato molto chiaro. Non ho avuto dubbi, ho deciso di restare e non ho preso in considerazione nessuna proposta di prestito. Sono così orgoglioso di essere al Chelsea e non sto pianificando il trasferimento di gennaio».