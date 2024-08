Calciomercato Lazio, tripla FUMATA NERA: il maxi-affare con l’Empoli NON DECOLLA. La situazione

Calciomercato Lazio, una tripla fumata nera per i biancocelesti: il maxi-affare con l’Empoli ancora non decolla. La situazione

Il calciomercato Lazio, in questa fase, è sempre alle prese con le cessioni. Necessario liberare spazio in lista per il possibile acquisto di nuovi over 22 e si lavora sempre all’addio di alcuni giocatori ormai considerati in esubero.

E’ il caso ad esempio di Basic, Akpa-Akpro e Cancellieri, per cui ci sono stati dei contatti con l’Empoli per cercare di imbastire un triplo affare. Fumata nera per ora, la trattativa non riesce a decollare. Altro nome in uscita è quello di Fares, per cui si è fatto avanti il Panserraikos.