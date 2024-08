Calciomercato Lazio, Edu Aguirre sicuro sull’EX OBIETTIVO: «Lì ci ANDREBBE A PIEDI»

James Rodriguez è stato uno degli obiettivi del calciomercato Lazio fino a quando il ds Fabiani non ha messo una fine ai rumor, spiegando che il colombiano a 33 anni non è in linea con le nuove direttive dello scouting, che cerca profili giovani e futuribili. Il futuro dell’ex Real Madrid potrebbe finire in Spagna, dove ci sono due squadre molto interessate: il Rayo Vallecano e il Valencia. Di seguito le parole di Edu Aguirre, opinionista del Chiringuito TV ed amico del calciatore, riportate da The Athletic.

PAROLE – «Al Valencia ci verrebbe volentieri a piedi».