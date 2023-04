Calciomercato Lazio: ecco la formazione che sogna Sarri. L’undici completo

Abbiamo ipotizzato quale potrebbe essere l’undici ideale al quale il tecnico toscano aspira per il prossimo anno

Maurizio Sarri ha già le idee chiare per quanto riguarda il futuro della Lazio per il prossimo anno. In caso di addio di Milinkovic Savic, abbiamo ipotizzato quale potrebbe essere la formazione ideale a cui aspira il tecnico nella prossima stagione.

(4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Luis Alberto, Zielinski, Zaccagni, Anderson, Immobile