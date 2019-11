Calciomercato Lazio, Durmisi conteso in Turchia

Galatasaray e Fenerbahçe su Durmisi: il terzino della Lazio potrebbe lasciare Roma già a gennaio

Durmisi può lasciare la Lazio già a gennaio. Il terzino è ormai ai margini del progetto Lazio e in Turchia piace a più di un club: sulle sue tracce infatti non c’è solo il Fenerbahçe. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Star.com.tr, anche il Galatasaray – prossimo a salutare Nagatomo – sarebbe interessato al giocatore.

L’ex Betis coniuga la voglia di riscatto con un cartellino esiguo, un affare per i turchi che cercano innesti per scalare qualche posizione in classifica.