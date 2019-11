Lazio, Adekanye corre verso la terza presenza

Potrebbe trovare spazio Bobby Adekanye, durante Lazio-Cluj. Il giocatore si prepara per la terza presenza con la maglia biancoceleste

Tra Caicedo ed Immobile… la spunta Adekanye. Potrebbe essere proprio l’ex Liverpool a partire titolare accanto a Correa: una chance preziosissima. Il ragazzo è stato protagonista di un ottimo pre season, ma le premesse estive non hanno ancora avuto riscontro in campionato: solo 14 i minuti messi nelle gambe.

«Se giocherà Adekanye? Sicuramente sì, non so se dall’inizio o a gara in corso. È giovane e si impegna, sa di dover lavorare» ha dichiarato ieri Simone Inzaghi, durante la presentazione della gara della Lazio contro il Cluj.

A Formello è ancora un’incognita, il mister lo sta adattando al tipo di gioco della squadra, deve ancora crescere e guadagnarsi la fiducia, ma soprattutto ritagliarsi uno spazio lì davanti tra Immobile, Correa e Caicedo. Quello di stasera può essere un buon banco di prova.