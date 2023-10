Calciomercato Lazio, due nomi per il dopo Marusic: già spedito un emissario

Si infiamma il calciomercato della Lazio, Marusic è pronto a salutare Lotito che ha già spedito un emissario per valutare due sostituti

Entra sempre più nel vivo il calciomercato della Lazio. Come riportato sulle colonne de Il Corriere dello Sport stamane, l’Al-Hilal dell’ex Sergej Milinković-Savić avrebbe messo nel mirino il biancoceleste Adam Marušić. A prescindere dalla destinazione, in ogni caso la permanenza nella Città Eterna del difensore non sembrerebbe per nulla scontata, anzi.

In ottica di un eventuale partenza del montenegrino il club capitolino starebbe valutando già diverse opzioni per il proprio reparto arretrato. Proprio negli scorsi giorni il profilo di Nair Tiknizjan era stato affiancato alla squadra di Lotito, con tanto di possibile emissario spedito all’estero per osservarlo durante il match della sua Armenia contro la Lettonia. Si valuta poi anche la pista Emanuele Valeri (dichiaratamente tifoso laziale) che a luglio sarà svincolato dalla Cremonese.