Calciomercato Lazio: due nomi convincono più di Lloris come secondo portiere. Il francese verrebbe a fare il titolare

Secondo il Corriere dello Sport sono due le piste conclamate per l’eventuale sostituzione di Maximiano: Frederik Rönnow, danese scadenza 2024, in uscita dall’Union Berlino oppure Andrea Consigli, 36 anni, non più titolarissimo al Sassuolo: Dionisi punterà su Cragno, preso dal Monza. Lloris convince di meno il club perché verrebbe con pretese da titolare.