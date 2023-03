Calciomercato Lazio: due big in arrivo con la Champions. Le ultime. Ecco su chi punterebbe la società capitolina

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio con la plusvalenza e l’incasso della vendita di Milinkovic, per cui il rinnovo sembrerebbe lontano, e che porterebbe al club una cifra importante (almeno 40 milioni) si punterà su un grande sostituto.

I nomi a cui pensa la società sono quelli di Frattesi e di Zielinski, in cima ai sogni di Sarri. Mentre per l’ attacco torna di moda Domenico Berardi del Sassuolo, come Rafa Silva, pallino di Sarri da tempo.