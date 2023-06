Calciomercato Lazio, arriva l’annuncio di Frattesi sul futuro

Calciomercato Lazio, Davide Frattesi ha fatto chiarezza sul proprio futuro: il centrocampista ha già scelto la sua prossima squadra

Davide Frattesi, obiettivo anche del calciomercato Lazio, ha parlato così del proprio futuro alla Gazzetta dello Sport:

Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all’improvviso. Però cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi, altrimenti lo mando… al mare. Però sento che ci sono altre società interessate a me. Il ruolo? io sono una mezzala e voglio essere sfruttato per le mie caratteristiche. Credo sia normale