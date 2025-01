Calciomercato Lazio, il punto di Di Marzio: «La sua cessione può sbloccare le entrate; due i nomi caldi»

Calciomercato Lazio, le parole di Gianluca Di Marzio sulle prossime mosse dei biancocelesti per rinforzare la rosa di Baroni

Importanti aggiornamenti da parte di Gianluca Di Marzio sul calciomercato Lazio: di seguito ecco quanto riportato dal giornalista di Sky Sport.

PAROLE – «Il Bologna ha messo nel mirino Loum Tchaouna. L’attaccante classe 2003 ha segnato un gol in quindici partite di campionato e una in sette partite di UEFA Champions League. L’eventuale cessione del classe 2001 potrebbe sbloccare il mercato in entrata della Lazio. I biancocelesti insistono sempre per Cesare Casadei del Chelsea e per la difesa Abakar Sylla dello Strasburgo».