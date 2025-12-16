Calciomercato Lazio, De Rossi guarda a Formello per il centrocampo del Genoa: ecco la scelta dell’ex Roma

Calciomercato Lazio, il Genoa cerca rinforzi: De Rossi mette gli occhi sul centrocampo dei biancocelesti. I dettagli

La Lazio si trova in una fase delicata: al momento la società non può prolungare i contratti dei propri giocatori se non mantenendo lo stesso ingaggio già percepito. Una limitazione che si somma ai probabili vincoli di mercato attesi per gennaio e che rischiano di complicare ulteriormente il lavoro di Maurizio Sarri e della squadra nel prosieguo della stagione.

Tra i calciatori coinvolti in questa situazione c’è Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, lo scorso giugno, ha rinnovato il contratto con i biancocelesti in extremis, nonostante la dirigenza sembrasse orientata verso un addio. Il blocco del mercato ha spinto Fabiani e Lotito a confermargli un accordo fino al 2026, con opzione per un ulteriore anno, garantendo così continuità al suo percorso in maglia biancoceleste.

Il futuro di Vecino, però, potrebbe presto cambiare. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il Genoa avrebbe manifestato interesse per il centrocampista già in vista della sessione di mercato di gennaio. Il classe 1991 sarebbe entrato nei radar di Daniele De Rossi, intenzionato a rinforzare la propria squadra con un innesto di esperienza e qualità in mezzo al campo.

