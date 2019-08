Calciomercato Lazio, dalla Turchia: trovato l’accordo tra Durmisi e il Fenerbahce

Durmisi avrebbe già trovato l’accordo con il Fenerbahce: manca quello con la Lazio che vorrebbe l’opzione di riscatto a 4 milioni

Riza Durmisi continua ad essere accostato al Fenerbahce. I turchi, visto l’infortunio di Ali Kaldirim, sono alla ricerca di un laterale sinistro e, considerate le difficoltà di raggiungere un accordo con la Roma per Kolarov, hanno virato sul biancoceleste. Secondo Fanatik, il danese della Lazio avrebbe già trovato l’accordo coi gialloblù. Manca, invece, quello con la Lazio che, dopo il prestito, vorrebbe fissare l’opzione per il riscatto a circa 4 milioni di euro. Durmisi è arrivato nella Capitale la scorsa estate per 7 milioni, ha collezionato 19 presenze, non riuscendo a convincere lo staff capitolino.