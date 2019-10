Calciomercato Lazio, dal Kosovo: monitorato Muriqi

La Lazio segue Vedat Muriqi. Il centravanti del Fenerbahçe è stato monitorato durante Kosovo-Montenegro

Vedat Muriqi. È stato lui l’osservato speciale di Kosovo-Montenegro, almeno secondo le indiscrezioni lanciate dai media kosovari. Emissari della Lazio sarebbero stati avvistati in tribuna, insieme a quelli dell’Atletico Madrid e del Tottenham per monitorare l’accante del Fenerbahçe. Il giocatore si è anche reso protagonista siglando una rete e contribuendo alla vittoria della sua nazionale.

Il centravanti è seguito da tempo dai capitolini e, in Serie A, sembra piacere anche alla Juventus.