Calciomercato Lazio, dal Portogallo sicuri: Uribe è a un passo. Ultimissime. Il colombiano del Porto si svincolerà a giugno ed è in cerca di una nuova avventura

Come riporta Record, uno dei principali quotidiani sportivi lusitani, Uribe si svincolerà a giugno dal Porto ed è in cerca di una nuova avventura, nelle ultime settimane il suo nome è stato spesso accostato alla Lazio, la percezione, però, era che si dovesse aspettare per capire il futuro di Milinkovic e Luis Alberto in primis, prima di operare in entrata.

In Portogallo, però, sono convinti che le parti siano molto vicine, la trattativa sarebbe in fase avanzata con la società capitolina che si sarebbe avvicinata alle richieste del giocatore. Uribe che si libererà a parametro zero ha chiesto 3 milioni di euro netti a stagione, cifra che la Lazio non raggiungerà ma avvicinerà, in più il colombiano avrebbe intenzione di rimanere proprio in Europa. Uribe era finito anche nel mirino del Flamengo, ma l’operazione non è andata a buon fine.