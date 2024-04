Calciomercato Lazio, un club inglese segue un obiettivo biancoceleste: i dettagli sulla possibile trattativa

Si torna a parlare di Rocco Vata, 18 enne in forza al Celtic, finito sui radar della Lazio per quanto riguarda il mercato.

Come riportato dal portale inglese The Athletic, sul giocatore irlandese, sembrerebbe forte l’interesse del Watford, che potrebbe inserirsi nella corsa. Il classe 2005 andrà in scadenza a giugno 2024.