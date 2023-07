Calciomercato Lazio, chieste informazioni per un giocatore del Napoli? Le ultime sulla situazione

Sempre vigile il calciomercato della Lazio, che sembrerebbe essersi informata su un giocatore del Napoli che piace tanto a Sarri.

Come riportato sul sito ufficiale di Alfredo Pedullà, nonostante l’incontro fissato tra Mario Rui e la società azzurra per il rinnovo, il club biancoceleste avrebbe chiesto informazioni con un sondaggio approfondito, magari per inserirsi in caso di mancato accordo.