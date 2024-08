Calciomercato Lazio, un terzino può essere CEDUTO in Serie C! L’ultima IPOTESI: tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, un terzino biancoceleste potrebbe esere ceduto presto in Serie C. Ecco l’ultima ipotesi e i dettagli

Stando a quanto riferito da Il Resto del Carlino, il calciomercato Lazio potrebbe presto lasciar andare Alessandro Milani, finito nei radar di mercato del Carpi.

Il club lombardo è infatti in cerca di un terzino sinistro e, qualora non dovesse andare in porto l’affare per l’acquisto di Giacomo Cavallini dal Mantova, il club biancorosso potrebbe virare sul classe 2005 con decisione per chiudere l’affare.